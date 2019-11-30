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Наслідки інциденту, фото: Андрій Пишний
Підрив відділення «Ощадбанку» в Києві: стала відома сума викрадених коштів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n130184-pidryv-viddilennya-oschadbanku-v-kyievi-stala-vidoma-suma-vykradenyh-koshtiv-foto.htmlРакурс
В «Ощадбанку» назвали суму, яку викрали внаслідок влаштованого цієї ночі підриву відділення на вулиці Ентузіастів у Києві.
Вартість викраденого зловмисниками складає близько 250 тис. грн. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний.
При цьому сума завданих зловмисниками збитків оцінюється в мільйони гривень.
Пишний наголосив, що це відділення майже повністю зруйноване, вибух, зокрема, виніс вікна та двері.
Головне — без людських жертв. Адже відділення розміщене у житловому будинку на першому поверсі, — зазначив голова правління «Ощадбанку», наголосивши, що це відділення розташовувалося в густонаселеному спальному районі.
Також Пишний розповів, як зловмисники влаштували вибух. За його словами, вони запомпували в банкомат велику кількість газу і підірвали його, а з ним і відділення банку.
Нагадаємо, зловмисники забрали з банкомата касети з грошима, вони пересувалися на автомобілі Volkswagen універсал темного кольору.
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