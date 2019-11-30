Наслідки інциденту, фото: Андрій Пишний

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В «Ощадбанку» назвали суму, яку викрали внаслідок влаштованого цієї ночі підриву відділення на вулиці Ентузіастів у Києві.

Вартість викраденого зловмисниками складає близько 250 тис. грн. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний.

При цьому сума завданих зловмисниками збитків оцінюється в мільйони гривень.

Пишний наголосив, що це відділення майже повністю зруйноване, вибух, зокрема, виніс вікна та двері.

Головне — без людських жертв. Адже відділення розміщене у житловому будинку на першому поверсі, — зазначив голова правління «Ощадбанку», наголосивши, що це відділення розташовувалося в густонаселеному спальному районі.

Також Пишний розповів, як зловмисники влаштували вибух. За його словами, вони запомпували в банкомат велику кількість газу і підірвали його, а з ним і відділення банку.

Нагадаємо, зловмисники забрали з банкомата касети з грошима, вони пересувалися на автомобілі Volkswagen універсал темного кольору.