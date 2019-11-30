Революція гідності: Зеленський планує зустрітися зі студентами, яких на Майдані побив «Беркут»

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130185-revoluciya-gidnosti-zelenskyy-planuie-zustritysya-zi-studentamy-yakyh-na-maydani-pobyv-berkut.html

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Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня зустрітися зі студентами, які в ніч з 29 на 30 листопада 2013 році були на Майдані Незалежності в Києві.

Саме в ту ніч відбулося жорстоке побиття мітингувальників «Беркутом», яке сколихнуло все суспільство й призвело до активізації акцій протесту. Про це повідомляється на сторінці Зеленського в соціальній мережі Фейсбук.

Президент наголосив, що сьогодні майже не згадуються імена безпосередніх учасників тих подій.

Де вони зараз? Чи залишились в Україні? Чи отримали після Революції Гідності можливість керувати країною та втілювати зміни? — зазначив Зеленський.

Наприкінці листопада 2013 року в Україні відбувалися акції протесту, учасники яких виступали проти рішення уряду зупинити підготовку до укладання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

В ту ніч на Майдані перебували близько 400 протестувальників, яких оточили близько 2 тис. бійців міліцейського спецпідрозділу «Беркут» й почали бити кийками. В результаті цих подій постраждали щонайменше 79 осіб. 35 мітингувальників затримали, проте згодом відпустили. Частині людей вдалося сховатися від силовиків у Михайлівському монастирі.

Ця подія стала поворотним моментом Євромайдану. До мітингів приєдналися обурені діями силовиків українці, а сам акцент протестів змістився з проєвропейського на антиурядовий.

Нагадаємо, влітку цього року під час протесту в Москві журналісти зафіксували, що затриманнями в центрі російської столиці керував колишній полковник українського «Беркута» Сергій Кусюк, який під час Революції гідності займався розгоном протестів на київському Майдані.