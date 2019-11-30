Під час нагородження, фото: ВМС України

https://racurs.ua/ua/n130186-makron-nagorodyv-komanduvacha-vms-ukrayiny-nacionalnym-ordenom-franciyi-foto.html

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Президент Франції Еммануель Макрон нагородив командувача Військово-морських сил (ВМС) України адмірала Ігора Воронченка французьким національним орденом «За заслуги».

Церемонія нагородження відбулася на борту французького військового корабля Commandant Birot, орден вручив посол Франції в Україні Єтьєн де Понсен. Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

Посол зазначив, що цей орден є другим за значущістю у Франції.

Емманюель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських ВМС, — наголосив де Понсен.

Посол зазначив, що Україна та Франція плідно співпрацюють у військово-морській сфері, зокрема, на борту французьких кораблів проходять стажування українські кадети.

Нагадаємо, в червні 2017 року Макрон заявив, що дочка київського князя Ярослава Мудрого королева Анна Ярославна належить спільній історії України та Франції. Незадовго до цього президент РФ Володимир Путін під час візиту до Франції назвав Анну Ярославну «росіянкою».