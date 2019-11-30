Евро-2020: стали известны соперники Украины

Финальная часть Евро-2020 пройдет в период с 12 июня по 12 июля, фото: Павел Кубанов

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Ракурс

В столице Румынии Бухаресте сегодня прошла жеребьевка участников финальной части футбольного турнира Евро-2020.

В нее попадут команды, занявшие первые и вторые места в своих группах во время квалификации, а также четыре победителя матчей плей-офф, которые состоятся в марте этого года, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Всего команды будут разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой.

Сегодня своих соперников узнали всего 20 национальных сборных, среди них и сборная Украины. Еще четыре команды будут известны 31 марта 2020 года, после свершения матчей плей-офф Лиги наций, участники которых разбиты на четыре пути по четыре команды в каждой.

Еще до проведения жеребьевки было известно, что сборная Украины будет играть в группе C, где также сборная Нидерландов. Сегодня стало известно имя третьего участника этой группы — им стала сборная Австрии.

Имя четвертого участника группы С станет известно после завершения плей-офф. Им станет либо победитель пути D Лиги наций (Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь) или сборная Румынии, если она выиграет плей-офф пути A. Тогда победитель пути D попадет в «группу смерти» F, где уже есть такие сильные команды как Германия, Франция и Португалия.

Финальная часть чемпионата Европы 2020 году будет проходить в период с 12 июня по 12 июля.

Сборная Украину 14 июня сыграют против сборной Нидерландов в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена», 18 июня — против четвертого участника группы на стадион «Арена Национале» в Бухаресте и 22 июня на этом же стадионе против сборной Австрии.

Напомним, сборная Украины досрочно завоевала путевку на финальную часть Евро-2020, одолев 14 октября сборную Португалии со счетом 2:1.