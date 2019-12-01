Втрати на Донбасі: підірвалися двоє військових, які відбивали ворожу диверсію, фото — Новинарня

https://racurs.ua/ua/n130214-vtraty-na-donbasi-pidirvalysya-dvoie-viyskovyh-yaki-vidbyvaly-voroju-dyversiu.html

Ракурс

Українські ЗСУ зазнали втрат у перший день зими. На Донбасі підірвалися двоє військових, які відбивали ворожу диверсію.

Прес-служба операції Об'єднаних сил не називає район Донецької області, у якому сталася трагедія. Відомо, що диверсійно-розвідувальна група бойовиків здійснила спробу проникнення у тил українських позицій.

Щоб перекрити їхнє висування і можливий відхід, командир підрозділу застосував резерв. Саме двоє бійців, які виконували це бойове завдання, підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

Військові ООС отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.

За інформацією розвідки Об'єднаних сил, у листопаді втрати збройних формувань Російської Федерації склали 107 осіб: 41 окупант був ліквідований, а ще 66 — складають так звані санітарні втрати ворога.