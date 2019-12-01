Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Втрати на Донбасі: підірвалися двоє військових, які відбивали ворожу диверсію, фото — Новинарня

Втрати на Донбасі: підірвалися двоє військових, які відбивали ворожу диверсію

1 гру 2019, 21:16
999

Українські ЗСУ зазнали втрат у перший день зими. На Донбасі підірвалися двоє військових, які відбивали ворожу диверсію.

Прес-служба операції Об'єднаних сил не називає район Донецької області, у якому сталася трагедія. Відомо, що диверсійно-розвідувальна група бойовиків здійснила спробу проникнення у тил українських позицій.

Щоб перекрити їхнє висування і можливий відхід, командир підрозділу застосував резерв. Саме двоє бійців, які виконували це бойове завдання, підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

Військові ООС отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.

За інформацією розвідки Об'єднаних сил, у листопаді втрати збройних формувань Російської Федерації склали 107 осіб: 41 окупант був ліквідований, а ще 66 — складають так звані санітарні втрати ворога.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше