Єврокомісію вперше очолила жінка — баронеса Урсула фон дер Ляєн, фото — Reuters

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Першого грудня з затримкою на місяць, яку викликала відмовою Європарламенту підтримати кандидатури трьох єврокомісарів, почав працювати новий склад Єврокомісії. Вперше в історії Єврокомісію очолила жінка — 61-річна екс-міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн.

Її в Німеччині називають «принцесою німецької політики». Під орудою матері сімох дітей вперше будуть працювати 27, а не 28 єврокомісарів. Велика Британія, яка перебуває у процесі Brexit, відмовилася надіслати свого представника в Брюссель. Комісія складається з 15 чоловіків і 11 жінок.

Урсула фон дер Ляєн сьогодні задекларувала, що пріоритетами роботи нової Єврокомісії стануть захист навколишнього середовища, використання цифрових технологій, а також додаткові зусилля по зміцненню європейського співробітництва.

Принцеса німецької політики

Фон дер Ляйн не буде знімати в Брюсселі окреме житло і готується буквально ночувати на роботі. Як з’ясувала Die Welt, в комплексі Берлемон, у якому засідає уряд ЄС, для екс-міністра оборони ФРН, яка переїхала до столиці Бельгії з Берліна, відремонтували кімнату на 13-му поверсі площею 25 кв. м. Вона розташована за кілька метрів від її робочого кабінету. Тим самим глава Єврокомісії вирішила скоротити витрати на власну охорону.

Як відзначають німецькі ЗМІ, фон дер Ляєн намагається виглядати в очах європейців таким же скромним і невибагливим політиком, як і канцлер ФРН Меркель.

Урсула народилася у Брюсселі. Коли їй було 13, її родина переїхала до Німеччини. Батько Урсули працював у Єврокомісії, він колишній прем'єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія.

Вона вивчала економіку в Лондоні, але згодом перекваліфікувалася на лікаря, здобувши медичну освіту в Ганновері за фахом гінеколога. Пані фон дер Ляєн, окрім німецької, вільно володіє англійською та французькою — усіма трьома мовами вона звернулася до депутатів Європарламенту після того, як оголосили її кандидатуру. У політику вона прийшла, коли їй було вже за 40 років, але її кар'єра стрімко пішла вгору.

Новий керівник Єврокомісії — нащадок знатного роду барона Людвіга Кнопа, який у XIX столітті займався торгівлею бавовни. Її чоловік, професор медицини Гайк фон дер Ляєн, також нащадок знатного роду. У пари є семеро дітей, які народились у період з 1987 по 1999 рік.

Як оновилися органи ЄС

Новий очільник ЄК представляє німецьких християнських демократів, вона політична союзниця Ангели Меркель. Займала пост міністра оборони Німеччини і стала компромісним кандидатом на пост глави Єврокомісії після того, як на виборах в Європарламент весною цього року не обрали явного переможця. Її першим заступником став соціаліст з Нідерландів Франс Тіммерманс, а зовнішньополітичне відомство очолив Хозеп Борель, соціаліст з Іспанії.

Ключові позиції в головному органі виконавчої влади Євросоюзу і апараті ЄК дісталися Німеччини і Франції.

На посаді голови Ради ЄС представника Польщі Дональда Туска змінив колишній прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель. Єврокомісія є головним виконавчим органом Євросоюзу. Вона розробляє загальноєвропейський законодавство, а також стежить за тим, як країни ЄС виконують діючі норми. Цей склад Єврокомісії обрали до 2024 року.