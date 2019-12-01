Еврокомиссию впервые возглавила женщина — баронесса Урсула фон дер Ляйен, фото — Reuters

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Первого декабря с задержкой в ​​месяц, вызванной отказом Европарламента поддержать кандидатуры трех еврокомиссаров, начал работать новый состав Еврокомиссии. Впервые в истории Еврокомиссию возглавила женщина — 61-летняя экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Ее в Германии называют «принцессой немецкой политики». Под руководством матери семерых детей впервые будут работать 27, а не 28 еврокомиссаров. Великобритания, которая находится в процессе Brexit, отказалась прислать своего представителя в Брюссель. Комиссия состоит из 15 мужчин и 11 женщин.

Урсула фон дер Ляйен сегодня задекларировала, что приоритетами работы новой Еврокомиссии станут защита окружающей среды, использование цифровых технологий, а также дополнительные усилия по укреплению европейского сотрудничества.

Принцесса немецкой политики

Фон дер Ляйен не будет снимать в Брюсселе отдельное жилье и готовится буквально ночевать на работе. Как выяснила Die Welt, в комплексе Берлемон, в котором заседает правительство ЕС, для экс-министра обороны ФРГ, которая переехала в столицу Бельгии из Берлина, отремонтировали комнату на 13-м этаже площадью 25 кв. м. Она расположена в нескольких метрах от ее рабочего кабинета. Тем самым глава Еврокомиссии решила сократить расходы на собственную охрану.

Как отмечают немецкие СМИ, фон дер Ляйен пытается выглядеть в глазах европейцев таким же скромным и непритязательным политиком, как и канцлер ФРГ Меркель.

Урсула родилась в Брюсселе. Когда ей было 13 лет, ее семья переехала в Германию. Отец Урсулы работал в Еврокомиссии, он бывший премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония.

Она изучала экономику в Лондоне, но впоследствии переквалифицировалась на врача, получив медицинское образование в Ганновере по специальности гинеколога. Госпожа фон дер Ляйен, кроме немецкого, свободно владеет английским и французским — всеми тремя языками она обратилась к депутатам Европарламента после того, как объявили ее кандидатуру.

В политику она пришла, когда ей было уже 40 лет, но ее карьера стремительно пошла вверх. Новый руководитель Еврокомиссии — потомок знатного рода барона Людвига Кноппа, который в XIX веке занимался торговлей хлопка. Ее муж, профессор медицины Гайк фон дер Ляйен, также потомок знатного рода. У пары есть семеро детей, родившихся в период с 1987 по 1999 год.

Как обновились органы ЕС

Новый глава ЕК представляет немецких христианских демократов, она политическая союзница Ангелы Меркель. Занимала пост министра обороны Германии и стала компромиссным кандидатом на пост главы Еврокомиссии после того, как на выборах в Европарламент весной этого года не выбрали явного победителя. Ее первым заместителем стал социалист из Нидерландов Франс Тиммерманс, а внешнеполитическое ведомство возглавил Хозеп Борель, социалист из Испании.

Ключевые позиции в главном органе исполнительной власти Евросоюза и аппарате ЕК достались Германии и Франции.

На посту председателя Совета ЕС представителя Польши Дональда Туска сменил бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Еврокомиссия является главным исполнительным органом Евросоюза. Она разрабатывает общеевропейский законодательство, а также следит за тем, как страны ЕС выполняют действующие нормы. Этот состав Еврокомиссии выбрали до 2024 года.