Стрілянина у центрі Києва: загинув син депутата і бізнесмена з Донеччини, фото — КП

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Під час стрілянини у центрі Києва, яка сталася сьогодні по обіді у середмісті столиці, загинув 3-річний син депутата Київської обласної ради В’ячеслав Соболєва.

Про те, що за кермом автомобіля Range Rover, який обстріляли в районі вулиці Льва Толстого, був саме бізнесмен і депутат Київської облради Соболєв повідомив у Фейсбук журналіст Денис Бігус.

Рейндж-Ровер записаний на компанію «ДонукрпроектНІІ». Цей автомобіль, судячи з декларації, орендує В’ячеслав Соболєв, — написав Бігус.

Інформацію про ймовірне убивство трирічного сина 47-річного Соболєва з посиланням на джерела в правоохоронних органах підтверджують й інші ЗМІ.

Соболєв був колись донецьким бізнесменом, заснував мережу супермаркетів «Обжора». Працював також заступником мера Донецька і в «Нафтогазі». У 2015 Соболєв став депутатом Київської обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка». У Києві Соболєв володіє рестораном «Маріо», біля якого й сталася сьогодні стрілянина.

Нагадаємо, що вбивця стріляв у водія, але влучив у дитину, яка померла у «швидкій» дорогою до лікарні.

У листопаді в Києві стався інший резонансний злочин за участю бізнесмена. На житомирській трасі намагалися підірвати бізнесмена Ігоря Сала, який зв’язаний із фармацевтичним бізнесом. Тоді мотоцикліст поклав вибухівку на дах його «Мерседеса». Загинув охоронець Сала.