Стрельба в центре Киева: погиб сын депутата и бизнесмена из Донецкой области, фото — КП

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Во время стрельбы в центре Киева, которая произошла сегодня после обеда в центре столицы, погиб 3-летний сын депутата Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

О том, что за рулем автомобиля Range Rover, который обстреляли в районе улицы Льва Толстого, был именно бизнесмен и депутат Киевского облсовета Соболев сообщил в Фейсбук журналист Денис Бигус.

Рейндж-Ровер записан на компанию «ДонукрпроектНИИ». Этот автомобиль, судя по декларации, арендует Вячеслав Соболев, — написал Бигус.

Информацию о возможном убийстве трехлетнего сына 47-летнего Соболева со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждают и другие СМИ.

Соболев был когда-то донецким бизнесменом, основал сеть супермаркетов «Обжора», был заместителем мэра Донецка, работал в «Нафтогазе». В 2015 году Соболев стал депутатом Киевского областного совета от партии «Блок Петра Порошенко». В Киеве Соболев владеет рестораном «Марио», возле которого и произошла сегодня стрельба.

Напомним, что убийца стрелял в водителя, но попал в ребенка, который умер в «скорой» по дороге в больницу.

В ноябре в Киеве произошло другое резонансное преступление с участием бизнесмена. На житомирской трассе пробовали подорвать бизнесмена Игоря Сало, который связан с фармацевтическим бизнесом. Тогда мотоциклист положил взрывчатку на крышу его «Мерседеса». Погиб охранник Сало.