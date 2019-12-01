Агрессия РФ: Аваков, Кулеба и политологи размазали спикера Госдумы за наезд на Украину, рисунок — "Радио Свобода"

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Министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер Дмитрий Кулеба, другие политики и политологи отреагировали на новые бессмысленности от спикера Госдумы России Вячеслава Володина.

Вчера он пригрозил Украине выходом нескольких областей из ее состава за «национализм и притеснение малых народов». Это произошло после того, как украинская делегация сорвала выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве избранного в оккупированном россиянами Крыме депутата Руслана Бальбека.

Такие слова Володина вызвали пока реакцию отдельных министров и политологов, но не Министерства иностранных дел Украины или Офиса президента.

Министр Аваков заявил, что угрозы в адрес Украины помогают «лучше понимать истинные устремления «русского мира».

Очередной российский дурак прислал новое стекло для розовых очков сторонникам дружбы с Россией. Украинцы с пророссийскими взглядами, перечитывайте Володина, — написал Аваков.

А вице-премьер Кулеба решил расстроить Володина и опубликовал в Твиттер карту Украины с прилегающими к ней регионами России, в которых сто лет назад компактно жили украинцы.

Готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни, — прокомментировал Кулеба.

Экс-нардеп Волоидмир Арьев назвал Володина «не так фамилией, как прилагательным».

Украинский активист и волонтер помощи военнослужащим Вооруженных сил в зоне проведения ООС Роман Доник отметил, что любые языковые ссоры «льют воду на мельницу Кремля» и озвучил плюсы русскоязычных украинских патриотов и националистов.

Володин и ранее делал нелепые заявления об Украине. Например, по случаю пятой годовщины аннексии Крыма он заявил, что Украина якобы должна заплатить оккупантам за «нанесенные в течение 25 лет убытки». Также он заявлял, что убийство в Донецке главаря фейковой ДНР Александра Захарченко «обнуляет» смысл минских соглашений.