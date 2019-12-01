Агресія РФ: Аваков, Кулеба і політологи розмазали спікера Держдуми за наїзд на Україну, малюнок — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n130211-gotovi-pryynyaty-paru-oblastey-rf-yak-avakov-kuleba-i-politology-rozmazaly-spikera-derjdumy.html

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Міністр внутрішній справ Арсен Аваков, віце-прем'єр Дмитро Кулеба, інші політики та політологи відреагували на нові безглуздості від спікера Держдуми Росії В’ячеслава Володіна.

Учора він пригрозив Україні виходом кількох областей з її складу через «націоналізм і утиски малих народів». Це сталося після того, як українська делегація зірвала виступ на форумі ООН з питань меншин в Женеві обраного в окупованого росіянами Криму депутата Руслана Бальбека.

Такі слова Володіна викликали поки реакцію окремих міністрів та політологів, але не Міністерства закордонних справ України чи Офісу президента.

Міністр Аваков заявив, що такі слова на адресу України допомагають «краще розуміти справжні устремління «русского міра».

Черговий російський дурень прислав нове скло для рожевих окулярів прихильникам дружби з Росією. Українці з проросійськими поглядами, перечитуйте володіних, — написав Аваков.

А віце-прем'єр Кулеба вирішив засмутити Володіна й опублікував у Твіттер карту України із прилеглими до неї регіонами Росії, у яких сто років тому компактно жили українці.

Готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя, — прокоментував Кулеба.

Екс-нардеп Волоидмир Ар'єв назвав Володіна «не так прізвищем, як прикметником».

Український активіст і волонтер допомоги військовослужбовцям Збройних сил України в зоні проведення ООС Роман Донік зазначив, що будь-які мовні сварки «ллють воду на млин Кремля» і озвучив плюси російськомовних українських патріотів і націоналістів.

Володін і раніше робив безглузді заяви про Україну. Наприклад, з нагоди п’ятої річниці анексії Криму він заявив, що Україна нібито повинна заплатити окупантам за «завдані протягом 25 років збитки».

Також він заявляв, що вбивство в Донецьку ватажка фейкової ДНР Олександра Захарченка «обнуляє" сенс мінських угод.