Потери на Донбассе: подорвались двое военных, отражавших вражескую диверсию, фото — Новынарня

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Ракурс

Украинские ВСУ понесли потери в первый день зимы. На Донбассе подорвались двое военных, которые отражали вражескую диверсию.

Пресс-служба операции Объединенных сил не называет район Донецкой области, в котором произошла трагедия. Известно, что диверсионно-разведывательная группа боевиков совершила попытку проникновения в тыл украинских позиций.

Чтобы перекрыть их выдвижения и возможный уход, командир подразделения применил резерв. Именно двое бойцов, которые выполняли это боевое задание, подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.

Военные ООС получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

По информации разведки Объединенных сил, в ноябре потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек: 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 составляют так называемые санитарные потери врага.