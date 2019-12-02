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Вчера в результате стрельбы в центре Киева погиб ребенок, фото: «Информатор»
Убийство ребенка в Киеве: автомобиль принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе — СМИhttps://racurs.ua/n130218-ubiystvo-rebenka-v-kieve-avtomobil-prinadlejit-figurantu-dela-o-finansirovanii-terrorizma.htmlРакурс
Автомобиль Range Rover, в котором вчера во время стрельбы в центре Киева убили трехлетнего сына бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, принадлежит компании «ДонУкрПроектНИИ».
Эта компания, которая ранее была зарегистрирована в Донецке, является фигурантом уголовного производства в отношении финансирования терроризма на Донбассе, сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на реестр судебных решений.
По данным сервиса YouControl, основателем компании был Вячеслав Соболев.
Именно автомобиль этой компании расстреляли вчера в Киеве, отмечает издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Соболев арендует у этой компании легковой автомобиль Range Rover 2013 года, что указано в его декларации.
По данным следствия, «ДонУкрПроектНИИ» и еще ряд фирм, в которых в прошлом имел отношение Соболев, использовались для легализации средств, полученных от ведения незаконного бизнеса на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
В частности, в тексте постановления Печерского райсуда Киева от 6 марта 2017 года упоминаются компании, которые владели сетью супермаркетов «Обжора». Соболев был среди основателей одной из таких компаний до 2007 года.
Сеть магазинов «Обжора» работала в Донецкой области. По информации следствия, после захвата террористами так называемой ДНР части области, эта компания продолжила работать на временно оккупированных территориях.
Напомним, вчера в центре Киева злоумышленник стрелял в мужчину в черном Range Rover, однако пуля попала в ребенка, который находился в салоне автомобиля. От полученных травм мальчик скончался по дороге в больницу.
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