Изменения климата: генсек ООН предупреждает о «точке невозврата»

Антониу Гутерреш, фото: Eric Bridiers

https://racurs.ua/n130219-izmeneniya-klimata-gensek-oon-preduprejdaet-o-tochke-nevozvrata.html

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Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что усилия мира по борьбе с изменениями климата до сих пор были «крайне недостаточными», и существует опасность, что глобальное потепление может перейти «точку возврата».

Об этом он заявил в воскресенье накануне начала двухнедельной международной конференции по климату в Мадриде, сообщает агентство Assotisted Press.

Гуттереш подчеркнул, что влияние повышения температуры, в частности более экстремальная погода, уже ощущается во всем мире, что имеет драматические последствия для людей и других видов на Земле.

Он отметил, что в мире есть научные знания и технические средства для ограничения глобального потепления, но «не хватает политической воли».

Точка невозврата уже не за горизонтом, — подчеркнул Гуттереш.

Конференция в Мадриде пройдет с 2 по 13 декабря. На ней делегаты планируют

внести последние штрихи в правила, регулирующие Парижское соглашение по климату 2015 года.

Напомним, в прошлом году ученые пришли к выводу, что Парижское соглашение по климату не спасет нашу планету от глобального потепления.