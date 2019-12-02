Запуск ракети. Фото: kaspiy.az

https://racurs.ua/ua/n130222-indiya-zdatna-zavdaty-yadernogo-udaru-proyshly-uspishni-vyprobuvannya-balistychnoyi-rakety.html

Ракурс

В Індії відбулися випробування балістичної ракети, яка здатна нести на своєму борту ядерну боєголовку. Стратегічні сили країни здійснили запуск ракети в суботу, 30 листопада. Це ракета середнього радіусу дії наземного базування Agni-III.

Ракета була запущена з мобільної установки на острові Абдул Калам у Бенгальській затоці, де розташований військовий полігон Індії, пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на повідомлення представників командування.

Слід зазначити, що це перший запуск подібної ракети, який був здійснений у темний час доби. Твердопаливна ракета Agni-III знаходиться на озброєнні армії Індії з 2011 року і складається з двох ступенів. 17-метрова ракета має діаметр 2 м і важить 50 т. Вона може оснащуватися звичайною або ядерною боєголовкою вагою до 1,5 т, а дальність її польоту складає 3 тис. км.

Крім Agni-III, на озброєнні армії Індії також перебувають балістичні ракети Agni-I (дальність до 750 км), Agni-II (дальність польоту до 2 тис. км), Agni-IV (дальність до 4 тис. км) і Agni- V (дальність до 5 тис. км). Необхідно уточнити, що всі перераховані ракети здатні нести ядерний боєзаряд.

Вперше Індія випробувала ракету Agni-V у 2012 році. У зоні ураження даної ракети перебувала вся територія Китаю, а також інші віддалені регіони Азії. На даний час подібне озброєння мають лише США, Росія, Китай, Франція і Велика Британія.

Як раніше писав «Ракурс», Росія неодноразово проводила випробування крилатих ракет із ядерною установкою «Буревісник». Всі запуски ракет завершилися невдачею.