Росія використовує проти України ракету 9М729, через яку США вийшли з ядерного договору.

Країна-агресор вже застосовує проти України крилату ракету 9М729, яку Москва розробила секретно. Саме через неї у 2019 році президент США Дональд Трамп вирішив вийти з пакту про контроль над ядерними озброєннями. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Reuters.

Використання Росією забороненої Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності ракети 9М729 проти України в останні місяці демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни росії проти України, — зазначив дипломат.

Очільник МЗС не розкрив деталей, куди росіяни били цим озброєнням. Пуски 9М729 розпочалися 21 серпня — чи не відразу після саміту США та Росії на Алясці.

У Києві стверджують, що цю ракету росіяни відтоді запускали 23 рази. Ще два пуски були в 2022 році. А 5 жовтня 2025 року ця ракета пролетіла понад 1 тис. 200 км до місця падіння в Україні.

Як відомо, ракета 9M729 призвела до виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД) у 2019 році. Тоді Вашингтон заявив, що ракета порушує договір і може пролетіти далеко за межі його 500 км, хоча в Москві це заперечували. Американський центр стратегічних та міжнародних досліджень вважає, що ракета, яка може нести ядерну або звичайну боєголовку, має дальність польоту до 2 тис. 500 км.

Нагадаємо, в липні цього року Сполучені Штати Америки, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії — її перевезли літаком, який летів з увімкненим транспондером.

Джерело: Reuters