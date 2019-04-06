Золотую монету III века н.э. нашел кладоискатель в Великобритании. Фото: Ribalych.ru

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Ракурс

Золотую монету III века н.э. нашел кладоискатель в графстве Кент Великобритании. Монета была вылита из золота.

Англичанин с металлоискателем прочесывал поле под Дувром. В какой-то момент металлоискатель сработал, и 30-летний мужчина обнаружил золотую монету, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на Daily Mail.

Изначально подлинность монеты вызывала сомнения у англичанина, поскольку она была очень блестящей, несмотря на то, что пролежала в земле длительный период. Однако после взвешивания, стало понятно, что монета выполнена из золота.

Эксперты-историки установили, что монета была отчеканена в период правления римского императора Аллекта, который правил Великобританией в 293−296 годах. На одной стороне монеты изображены пленники, которые стоят на коленях перед Аполлоном, а на другой — профиль императора.

Отмечается, что это первая найденная за последние 50 лет монета, которая была отчеканена в период правления Аллекта.

Кладоискатель уже поделился своими планами относительно того, что он собирается делать с монетой. Он планирует выставить ее на аукцион. По оценкам экспертов, продать золотую монету можно за 100 тыс. фунтов стерлингов.