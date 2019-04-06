Золоту монету III століття н.е. знайшов шукач скарбів у Великій Британії. Фото: Ribalych

https://racurs.ua/ua/n120410-zolotu-monetu-iii-stolittya-n-e-znayshov-shukach-skarbiv-u-velykiy-brytaniyi.html

Ракурс

Золоту монету III століття н.е. знайшов шукач скарбів в графстві Кент Великої Британії. Монету було вилито із золота.

Англієць з металошукачем прочісував поле під Дувром. У якийсь момент металошукач спрацював, і 30-річний чоловік виявив золоту монету, повідомляє Lenta.ru, посилаючись на Daily Mail.

Спочатку справжність монети викликала сумніви у англійця, оскільки вона була дуже блискучою, незважаючи на те, що пролежала в землі тривалий період. Однак після зважування, стало зрозуміло, що монета виготовлена ​​із золота.

Експерти-історики встановили, що монета була викарбувана в період правління римського імператора Аллекта, який правив Великою Британією у 293−296 роках. На одній стороні монети зображені полонені, які стоять на колінах перед Аполлоном, а на іншій — профіль імператора.

Зазначається, що це перша знайдена за останні 50 років монета, яка була виробленауперіод правління Аллекто.

Шукач скарбів вже поділився своїми планами відноснотого, що він збирається робити з монетою. Він заявив, що планує виставити її на аукціон. За оцінками експертів, продати золоту монету можна за 100 тис. фунтів стерлінгів.