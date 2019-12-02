У Шацьких озерах «виловили» бронзову печатку шляхтича. Фото: Волинь

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Печатка шляхтича з бронзи знайдена на дні одного з Шацьких озер. Артефакт датували XIX століттям.

Йдеться про типову особисту печатку шляхтича. Оскільки на ній немає герба, а тільки ініціали, то визначити її приналежність до якогось конкретного роду складно. Це можна зробити лише випадково, якщо знайдуться схожі відбитки з печаток у древніх документах, передає «Волинь» слова доктора історичних наук Андрія Гречила.

На бронзовій печатці овальної форми діаметром близько 20 мм зображено латинську букву «R» і корону. Зі зворотного боку є вушко з отвором.

За заявою вченого, печатка, ймовірно, була виготовлена ​​в одному екземплярі, що ускладнює її атрибуцію. Вона могла належати одному з місцевих землевласників.

Силами меценатів знахідку вдалося придбати для Любомльського краєзнавчого музею.