Спікер парламенту Дмитро Разумков, фото: Сергій Ковальчук

https://racurs.ua/ua/n130226-pogodjuvalna-rada-obgovoruie-plan-roboty-parlamentu-na-cey-tyjden-translyaciya.html

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У Верховній Раді сьогодні об 11.00 розпочалося засідання погоджувальної ради.

Під час цього засідання керівництво Ради та представники парламентських фракцій та груп обговорюють організаційні питання роботи Верховної Ради — чим законодавчий орган займатиметься впродовж цього тижня.

Цього тижня мають відбутися чотири засідання парламенту в сесійній залі (з вівторка по п’ятницю), а також традиційна година запитань до уряду в п’ятницю.

Проводить засідання погоджувальної ради спікер парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, нещодавно Комітет виборців України підрахував, що впродовж осені дев’ять народних депутатів не брали участі у 90% голосувань парламенту, а 96 — взяли участь у менше ніж половині голосувань. Всього в Раді цього скликання вже відбулося понад 1,1 тис. голосувань.