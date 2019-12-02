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Ракурс
Спікер парламенту Дмитро Разумков, фото: Сергій Ковальчук

Погоджувальна рада обговорює план роботи парламенту на цей тиждень (ТРАНСЛЯЦІЯ)

2 гру 2019, 11:05
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У Верховній Раді сьогодні об 11.00 розпочалося засідання погоджувальної ради.

Під час цього засідання керівництво Ради та представники парламентських фракцій та груп обговорюють організаційні питання роботи Верховної Ради — чим законодавчий орган займатиметься впродовж цього тижня.

Цього тижня мають відбутися чотири засідання парламенту в сесійній залі (з вівторка по п’ятницю), а також традиційна година запитань до уряду в п’ятницю.

Проводить засідання погоджувальної ради спікер парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, нещодавно Комітет виборців України підрахував, що впродовж осені дев’ять народних депутатів не брали участі у 90% голосувань парламенту, а 96 — взяли участь у менше ніж половині голосувань. Всього в Раді цього скликання вже відбулося понад 1,1 тис. голосувань.

Джерело: Ракурс


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