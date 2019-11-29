КВУ назвав нардепів, які пропустили 90% голосувань за три місяці. Фото: UA.News

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Ракурс

Восени дев’ять народних обранців не брали участі у 90% голосувань Верховної Ради.

За три місяці роботи 96 народних депутатів взяли участь у менше, ніж 50% голосувань парламенту. Загалом відбулося 1 тис. 158 голосувань, у середньому один народний депутат взяв участь в 69% із них. Про це 29 листопада повідомив Комітет виборців України.

Однак, дев’ять народних депутатів пропустили 90% голосувань. Майже всі ці обранці представляють «Опозиційний блок — За життя». Це:

Вадим Рабінович, ОПЗЖ (найнижчий показник серед 423 депутатів, взяв участь в 6% голосувань);

Юлія Льовочкіна, ОПЗЖ, 6%;

Ігор Абрамович, ОПЗЖ, 7%;

Юрій Солод, ОПЗЖ, 7%;

Андрій Деркач, позафракційний, 7%;

Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;

Олександр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;

Антон Яценко, «За майбутнє", 9%;

Юрій Бойко, ОПЗЖ, 10%.

Зазначається, що Рабінович був зареєстрований на 23 із 39 засіданнях парламенту. Юлія Льовочкіна зареєстрована на 31 засіданні, Абрамович — 27, Солод — 26, Деркач — 26, Столар — 22, Фельдман — 36, Яценко — 30, Бойко — 37. У КВУ наголосили, що ці депутати майже не голосували під час цих засідань.

У комітеті додали, що є низка нардепів, які взяли участь майже у всіх голосуваннях. Так, народний депутат Володимир Ватрас голосував в 99,6% випадків. Ще 18 народних депутатів взяли участь в 98−99% голосувань ВРУ.

Раніше повідомлялося, що у жовтні 13 народних обранців не брали участі у понад 90% голосувань Верховної Ради. Найбільше таких депутатів у фракції «Опозиційної платформи — За життя» — шестеро. Також у цьому переліку по четверо позафракційних депутатів та по двоє народних обранців з ВО «Батьківщина» та групи «За майбутнє".