КИУ назвал нардепов, которые пропустили 90% голосований за три месяца. Фото: UA.News

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Ракурс

Осенью девять народных избранников не принимали участия в 90% голосований Верховной Рады.

За три месяца работы 96 народных депутатов приняли участие в менее, чем 50% голосований парламента. В целом произошло 1 тыс. 158 голосований, в среднем один народный депутат принял участие в 69% из них. Об этом 29 ноября сообщил Комитет избирателей Украины.

Однако, девять народных депутатов пропустили 90% голосований. Почти все эти избранники представляют «Оппозиционный блок — За жизнь». Это:

Вадим Рабинович, ОПЗЖ (самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований);

Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%;

Игорь Абрамович, ОПЗЖ, 7%;

Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%;

Андрей Деркач, внефракционный, 7%;

Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;

Александр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;

Антон Яценко, «За будущее», 9%;

Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.

Отмечается, что Рабинович был зарегистрирован в 23 из 39 заседаниях парламента. Юлия Левочкина зарегистрирована на 31 заседании, Абрамович — 27, Солод — 26, Деркач — 26, Столар — 22, Фельдман — 36, Яценко — 30, Бойко — 37. В КИУ подчеркнули, что эти депутаты почти не голосовали во время этих заседаний.

В комитете добавили, что есть ряд нардепов, которые приняли участие почти во всех голосованиях. Так, народный депутат Владимир Ватрас голосовал в 99,6% случаев. Еще 18 народных депутатов приняли участие в 98−99% голосований ВРУ.

Ранее сообщалось, что в октябре 13 народных избранников не принимали участия в более чем 90% голосований Верховной Рады. Больше всего таких депутатов во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» — шесть. Также в этом перечне по четыре внефракционных депутата и по два народных избранника из ВО «Батькивщина» и группы «За будущее».