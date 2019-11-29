Понад 6 млн українців живуть без інтернету. Фото: forpostsevastopol

https://racurs.ua/ua/n130145-15-ukrayinciv-jyvut-bez-dostupu-do-internetu-ukrtelekom.html

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Доступ до інтернету відсутній у 15% українців. Таким чином майже 6,3 млн осіб в Україні живуть у зоні цифрового розриву.

Недавні дослідження показали, що ці громадяни не охоплені мережами жодного з операторів, що надають інтернет-послуги. Про це під час доповіді на форумі Digital Transformation розповів директор із розвитку масового сегменту «Укртелекому» Денис Захаренко.

Дані, отримані під час дослідження, свідчать, що близько 84,9% українців проживають на територіях, де є можливість підключиться до мережі фіксованого широкосмугового інтернету.

Щоби наблизити показник проникнення фіксованого інтернету до середньоєвропейського рівня (97%) необхідно побудувати телекомунікаційні мережі там, де їх зараз немає. За словами Захарченка, для реалізації цього завдання вже напрацьовано систему державно-приватного партнерства.

Зазначається також, що для покриття інтернетом 5,1 тис. населених пунктів, де проживають близько 3,6 млн громадян, необхідно отримати 1,8 млрд грн інвестицій із держбюджету.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрових трансформацій запустило сайт, який дозволяє вимірювати швидкість інтернету. На цій платформі українські користувачі можуть також залишати свої відгуки про якість з'єднання.

Також нагадаємо, що на початку листопада в команді президента Володимира Зеленського заявляли, що 90% українців роками не мали доступу до інтернету. Однак потім офіційні повідомлення змінили, уточнивши, що йшлося про «багатьох» українців.