Інтернет по всій Україні. Фото: igate.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129913-zapuscheno-sayt-vymiruvannya-shvydkosti-internetu-v-ukrayini-mincyfry.html

Ракурс

Швидкість інтернету в Україні тепер можна виміряти за допомогою сайту broadband.gov.ua, який був запущений Міністерством цифрової трансформації. Користувачі також можуть залишити там свій відгук про якість з'єднання.

Для визначення швидкості з'єднання досить запустити на сайті сервіс спідтесту. Це можна зробити анонімно, без реєстрації, повідомляє Мінціфри у Facebook.

Міністерство поставило перед собою завдання у найближчі п’ять років повністю забезпечити високошвидкісним інтернетом усі населені пункти і соціальні об'єкти, зокрема, школи, бібліотеки, лікарні та поліцейські дільниці. Для цього необхідно визначити, чи відповідає реальна швидкість інтернету заявленій провайдерами, визначити райони зі слабким покриттям, а також дізнатися, наскільки забезпечені інтернетом соціальні об'єкти.

У міністерстві вважають, що карта охоплення України інтернетом допоможе отримати достовірну інформацію про реальне покриття, а оператори завдяки цьому зможуть розширити свої комунікації.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Кабмін спільно з операторами мобільного зв’язку підписав меморандум щодо покриття інтернетом всій території України.