Интернет по всей Украине. Фото: igate.com.ua

https://racurs.ua/n129913-zapuschen-sayt-izmereniya-skorosti-interneta-v-ukraine-mincifry.html

Ракурс

Скорость интернета в Украине теперь можно измерить с помощью сайта broadband.gov.ua, который был запущен Министерством цифровой трансформации. Пользователи также могут оставить там свой отзыв о качестве соединения.

Для определения скорости соединения достаточно запустить на сайте сервис спидтеста. Это можно сделать анонимно, без регистрации, сообщает Минцифры в Facebook.

Министерство поставило перед собой задачу в ближайшие пять лет полностью обеспечить высокоскоростным интернетом все населенные пункты и социальные объекты, в частности, школы, библиотеки, больницы и полицейские участки. Для этого необходимо определить, соответствует ли реальная скорость интернета заявленной провайдерами, определить районы со слабым покрытием, а также узнать, насколько обеспечены интернетом социальные объекты.

В министерстве считают, что карта охвата Украины интернетом поможет получить достоверную информацию о реальном покрытии, а операторы благодаря этому смогут расширить свои коммуникации.

Как ранее сообщал «Ракурс», Кабмин совместно с операторами мобильной связи подписал меморандум о покрытии интернетом всей территории Украины.