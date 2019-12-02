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Произошел сбой в сервисе ukr.net, фото — 24 канал
Произошел сбой в сервисе Ukr.nethttps://racurs.ua/n130231-proizoshel-sboy-v-servise-ukr-net.htmlРакурс
Почтовый сервис Ukr.net не работает по всей Украине. Многие клиенты, которые имеют на нем почтовые ящики, жалуются на невозможность загрузить сайт.
Сегодня около 10.00 клиенты почты и пользователи сервиса Ukr.net заметили, что почта прекратила работать, а сайт сервиса не грузится.
Сбой в работе Ukr.net наблюдается по всей Украине. На форумах в сети пользователи пожаловались на невозможность дозвониться на «горячую линию» интернет-компании.
Окно соединения долго загружается, затем выдает отказ с просьбой проверить соединение с интернет. При этом любые другие сайты у пользователей загружаются.
Похожий случай произошел осенью 2017 года. Судя по количеству запросов в Google, сбои в этом сервиса происходят почти каждый год.
Недавно «Ракурс» сообщал о массовом сбое в работе Телеграм и Инстаграм.
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