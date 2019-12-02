Произошел сбой в сервисе ukr.net, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n130231-proizoshel-sboy-v-servise-ukr-net.html

Ракурс

Почтовый сервис Ukr.net не работает по всей Украине. Многие клиенты, которые имеют на нем почтовые ящики, жалуются на невозможность загрузить сайт.

Сегодня около 10.00 клиенты почты и пользователи сервиса Ukr.net заметили, что почта прекратила работать, а сайт сервиса не грузится.

Сбой в работе Ukr.net наблюдается по всей Украине. На форумах в сети пользователи пожаловались на невозможность дозвониться на «горячую линию» интернет-компании.

Окно соединения долго загружается, затем выдает отказ с просьбой проверить соединение с интернет. При этом любые другие сайты у пользователей загружаются.

Похожий случай произошел осенью 2017 года. Судя по количеству запросов в Google, сбои в этом сервиса происходят почти каждый год.

Недавно «Ракурс» сообщал о массовом сбое в работе Телеграм и Инстаграм.