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Ракурс
Произошел сбой в сервисе ukr.net, фото — 24 канал

Произошел сбой в сервисе Ukr.net

2 дек 2019, 11:21
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Почтовый сервис Ukr.net не работает по всей Украине. Многие клиенты, которые имеют на нем почтовые ящики, жалуются на невозможность загрузить сайт.

Сегодня около 10.00 клиенты почты и пользователи сервиса Ukr.net заметили, что почта прекратила работать, а сайт сервиса не грузится.

Произошел сбой в сервисе ukr.net, скриншот

Сбой в работе Ukr.net наблюдается по всей Украине. На форумах в сети пользователи пожаловались на невозможность дозвониться на «горячую линию» интернет-компании.

Окно соединения долго загружается, затем выдает отказ с просьбой проверить соединение с интернет. При этом любые другие сайты у пользователей загружаются.

Похожий случай произошел осенью 2017 года. Судя по количеству запросов в Google, сбои в этом сервиса происходят почти каждый год.

Недавно «Ракурс» сообщал о массовом сбое в работе Телеграм и Инстаграм.

Источник: Ракурс


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