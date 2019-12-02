Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ГТС. Фото: politica.com.ua

Без транзиту газу з РФ українська ГТС може зіткнутися з проблемами у лютому-березні — Оржель (ВІДЕО)

2 гру 2019, 12:50
999

Без транзиту газу з РФ українська ГТС у найхолодніші дні лютого та березня може зіткнутися з серйозними проблемами. Однак, у Кабміні стверджують, що запасів блакитного палива у підземних сховищах достатньо для успішного проходження Україною опалювального сезону.

Міністр енергетики і захисту довкілля України Олексій Оржель під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що наразі «Нафтогаз» проводить стрес-тести, метою яких є перевірка готовності ГТС до роботи у реверсному режимі.

Водночас чиновник визнав, що існують певні ризики, які можливі за відсутності транзиту газу з РФ. Якщо лютий і березень будуть дуже холодними місяцями, то у разі пікових навантажень тиску газу може не вистачити для нормальної роботи системи. Це пов’язано з частковим спустошенням підземних сховищ наприкінці зими.

Оржель висловив сподівання, що Україна і Росія все ж підпишуть контракт на транзит газу і ці ризики вдасться виключити.

Як раніше писав «Ракурс», прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що на полях «нормандського саміту» Володимир Путін може обговорити із президентом України Володимиром Зеленським газові питання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше