ГТС. Фото: politica.com.ua

https://racurs.ua/ua/n130237-bez-tranzytu-gazu-z-rf-ukrayinska-gts-moje-zitknutysya-z-problemamy-u-lutomu-berezni-orjel-video.html

Ракурс

Без транзиту газу з РФ українська ГТС у найхолодніші дні лютого та березня може зіткнутися з серйозними проблемами. Однак, у Кабміні стверджують, що запасів блакитного палива у підземних сховищах достатньо для успішного проходження Україною опалювального сезону.

Міністр енергетики і захисту довкілля України Олексій Оржель під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що наразі «Нафтогаз» проводить стрес-тести, метою яких є перевірка готовності ГТС до роботи у реверсному режимі.

Водночас чиновник визнав, що існують певні ризики, які можливі за відсутності транзиту газу з РФ. Якщо лютий і березень будуть дуже холодними місяцями, то у разі пікових навантажень тиску газу може не вистачити для нормальної роботи системи. Це пов’язано з частковим спустошенням підземних сховищ наприкінці зими.

Оржель висловив сподівання, що Україна і Росія все ж підпишуть контракт на транзит газу і ці ризики вдасться виключити.

Як раніше писав «Ракурс», прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що на полях «нормандського саміту» Володимир Путін може обговорити із президентом України Володимиром Зеленським газові питання.