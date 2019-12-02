Газовые переговоры: Киев подпишет соглашения, если россияне оплатят долги по арбитражу, фото — Прямий

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Украинская сторона на газовых переговорах с Россией привязала вопрос возможной покупке газа в России и заключения нового договора о транзите с уплатой долгов в соответствии с решением Стокгольмськоо арбитража.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов, — рассказал Оржель.

Относительно объемов и сроков закупок Киев координируется с Европейской комиссией, которая также «критически заинтересована» в заключении сделок. Оржель утверждает, что сохранение транзита газа важно, чтобы избежать технических проблем и включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме. Министр предполагает, что прекращение транзита спровоцирует рост цены газа на европейских и украинском рынках.

Ранее Оржель также заявил, что без транзита газа из РФ украинская газотранспортная система может столкнуться с проблемами в феврале-марте. Впрочем, в Кабмине утверждают, что запасов голубого топлива в подземных хранилищах достаточно для успешного прохождения Украине отопительного сезона. Сейчас «Нафтогаз» проводит стресс-тесты, целью которых является проверка готовности ГТС к работе в реверсном режиме.

«Нафтогаз» настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между «Газпромом» и новым оператором газотранспортной системы Украины. Это происходит на фоне новой победы Киева в Стокгольмском арбитраже, который отклонил апелляцию «Газпрома» на свое предыдущее решение.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал принял решение, согласно которому признал нарушение контракта на транспортировку газа со стороны «Газпрома» на общую сумму в 4,63 млрд долл. (2,1 млрд долл. из этой суммы будет зачислено за полученный в 2014—2015 годах, но не оплаченный «Нафтогазом» газ). «Газпром» остался должен «Нафтогаза» 2,6 млрд долл. плюс проценты за время неисполнения судебного решения.