Газові переговори: Київ підпише угоди, якщо росіяни сплатять борги за арбітражем, фото — Прямий

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Українська сторона на газових переговорах з Росією прив’язала питання ймовірної купівлі газу в Росії та укладення нового договору про транзит зі сплатою боргів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив керівник Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Прямі постачання пов’язуємо безпосередньо з компенсацією цих боргів, — розповів Оржель.

Щодо обсягів і термінів закупок Київ координується з Європейською комісією, яка також «критично зацікавлена» в укладанні угод. Оржель переконує, що збереження транзиту газу важливе, щоб уникнути технічних проблем і ввімкнення української газотранспортної системи в реверсному режимі. Міністр припускає, що припинення транзиту спровокує зростання ціни газу на європейських та українському ринках.

Раніше Оржель також заявив, що без транзиту газу з РФ українська газотранспортна система може зіткнутися з проблемами у лютому-березні. Утім, у Кабміні стверджують, що запасів блакитного палива у підземних сховищах достатньо для успішного проходження Україною опалювального сезону.

Наразі «Нафтогаз» проводить стрес-тести, метою яких є перевірка готовності ГТС до роботи у реверсному режимі.

«Нафтогаз» наполягає на необхідності укладення відповідного європейським правилам нового транзитного контракту між «Газпромом» і новоствореним оператором газотранспортної системи України. Це відбувається на фоні нової перемоги Києва у Стокгольмському арбітражі, який відхилив апеляцію «Газпрому» на своє попереднє рішення.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення, за яким визнав порушення контракту на транспортування газу з боку «Газпрому» на загальну суму у 4,63 млрд дол. (2,1 млрд дол. з цієї суми буде зараховано за отриманий у 2014−2015 роках, але не оплачений «Нафтогазом» газ). «Газпром» залишився винним «Нафтогазу» 2,6 млрд дол. плюс відсотки за час невиконання судового рішення.