Справа про хабар в Офісі президента: Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Лісничій

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Вікторія Ліснича, фото: Znaj.ua
Справа про хабар в Офісі президента: Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Лісничійhttps://racurs.ua/ua/n130241-sprava-pro-habar-v-ofisi-prezydenta-apelyaciyna-palata-vaks-zalyshyla-u-syli-zapobijnyy-zahid.htmlРакурс
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід колишній заступниці міністра культури України Вікторії Лісничій.
Таким чином, обраний їй 15 листопада Антикорупційним судом запобіжний захід у виді арешту на два місяці з альтернативою застави у 576 тис. грн залишається в силі. Про це повідомляє прес-служба Апеляційної палати.
Вікторію Лісничу, яка з вересня 2010 року по жовтень 2011 року була заступником тодішнього міністра культури Михайла Кулиняка, затримали в середині листопада після отримання частини хабара на суму 150 тис. дол. Разом із нею тоді затримали директора одного з департаментів Офісу президента.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) просило встановити для неї заставу в розмірі понад 7 млн до 576 тис. грн, однак суд вирішив зменшити цю суму вдесятеро.
Нагадаємо, загальна сума хабара становила 300 тис. дол. За ці кошти затримані мали посприяти в призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України».
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