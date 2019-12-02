Дело о взятке в Офисе президента: Апелляционная палата ВАКС оставила в силе меру пресечения Лисничей

Виктория Лисничая, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n130241-delo-o-vzyatke-v-ofise-prezidenta-apellyacionnaya-palata-vaks-ostavila-v-sile-meru-presecheniya.html

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе меру пресечения бывшей замминистра культуры Украины.

Таким образом, избранная ей 15 ноября Антикоррупционным судом мера пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в 576 тыс. грн остается в силе. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты.

Викторию Лесничую, которая с сентября 2010 года по октябрь 2011 года была заместителем тогдашнего министра культуры Михаил Кулиняка, задержали в середине ноября после получения части взятки в сумме 150 тыс. долл. Вместе с ней тогда задержали директора одного из департаментов Офиса президента.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) просило установить для нее залог в размере более 7 млн ​​до 576 тыс. грн, однако суд решил уменьшить эту сумму в десять раз.

Напомним, общая сумма взятки составляла 300 тыс. долл. За эти средства задержанные должны были помочь в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».