Дело о взятке в Офисе президента: Апелляционная палата ВАКС оставила в силе меру пресечения Лисничей

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Виктория Лисничая, фото: Znaj.ua
Дело о взятке в Офисе президента: Апелляционная палата ВАКС оставила в силе меру пресечения Лисничейhttps://racurs.ua/n130241-delo-o-vzyatke-v-ofise-prezidenta-apellyacionnaya-palata-vaks-ostavila-v-sile-meru-presecheniya.htmlРакурс
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе меру пресечения бывшей замминистра культуры Украины.
Таким образом, избранная ей 15 ноября Антикоррупционным судом мера пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в 576 тыс. грн остается в силе. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты.
Викторию Лесничую, которая с сентября 2010 года по октябрь 2011 года была заместителем тогдашнего министра культуры Михаил Кулиняка, задержали в середине ноября после получения части взятки в сумме 150 тыс. долл. Вместе с ней тогда задержали директора одного из департаментов Офиса президента.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) просило установить для нее залог в размере более 7 млн до 576 тыс. грн, однако суд решил уменьшить эту сумму в десять раз.
Напомним, общая сумма взятки составляла 300 тыс. долл. За эти средства задержанные должны были помочь в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».
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