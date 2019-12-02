ВИЧ и СПИД: стало известно, сколько украинцев заболели за последние 10 месяцев. Фото: life4me.plus

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Ракурс

ВИЧ и СПИД за последние 10 месяцев поразил свыше 19 тыс. украинцев.

В частности, были зафиксированы более 13 тыс. случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), более 6 тыс. случаев заражения синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИД) и почти 2,5 тыс. смертей от него. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди украинцев в возрасте 15−24 лет постепенно снижается. Это свидетельствует об эффективности профилактических мероприятий и стабилизации эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции.

Под контролем находятся более 136 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан Украины. По сообщению Минздрава, Украина обеспечена всеми необходимыми препаратами, чтобы их лечить. Сейчас доступны лекарства для 152 тыс. ВИЧ-позитивных людей.

В ведомстве напомнили, что своевременное диагностирование этого заболевания и начало его лечения гарантирует полноценную и долгую жизнь. Тестирование на ВИЧ в Украине бесплатное. Эта услуга предоставляется всеми учреждениями здравоохранения первичного звена и около 1 тыс. вторичного.

В министерстве напомнили, что самым распространенным путем передачи ВИЧ-инфекции остается незащищенный секс.

Ранее «Ракурс» сообщал, что 27 ноября Кабинет министров Украины принял Программу медицинских гарантий. С 1 апреля 2020 государство будет финансировать все расходы, связанные со сложными заболеваниями, в том числе и СПИДом.