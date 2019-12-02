ВІЛ і СНІД: стало відомо, скільки українців захворіли за останні 10 місяців. Фото: life4me.plus

https://racurs.ua/ua/n130235-vil-i-snid-stalo-vidomo-skilky-ukrayinciv-zahvorily-za-ostanni-10-misyaciv-infografika.html

Ракурс

ВІЛ і СНІД за останні 10 місяців уразив понад 19 тис. українців.

Зокрема, було зафіксовано понад 13 тис. випадків інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), більше 6 тис. випадків зараження синдромом набутого імунного дефіциту (СНІД) та майже 2,5 тис. смертей від нього. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що рівень поширеності ВІЛ-інфекції серед українців віком 15−24 роки поступово знижується. Це свідчить про ефективність профілактичних заходів і стабілізацію епідемічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції.

Під медичним наглядом наразі перебувають понад 136 тис. ВІЛ-інфікованих громадян України. За повідомленням МОЗ, Україна забезпечена всіма необхідними препаратами, щоб лікувати їх. Зокрема, наявні ліки для 152 тис. ВІЛ-позитивних людей.

У відомстві нагадали, що своєчасне діагностування цього захворювання та початок його лікування гарантує повноцінне й довге життя. Тестування на ВІЛ в Україні безкоштовне. Ця послуга надається усіма закладами охорони здоров’я первинної ланки і близько 1 тис. вторинної.

У міністерстві нагадали, що найпоширенішим шляхом передачі ВІЛ-інфекції залишається незахищений секс.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що 27 листопада Кабінет міністрів України ухвалив Програму медичних гарантій. Із 1 квітня 2020 року держава фінансуватиме всі витрати, пов’язані зі складними захворюваннями, у тому числі і СНІДом.