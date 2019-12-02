«Ланцюг» вояків не вбереже від теракту: Омелян розповів про нацгвардійську охорону кортежу Зеленського (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n130240-lancug-voyakiv-ne-vbereje-vid-teraktu-omelyan-rozpoviv-pro-nacgvardiysku-ohoronu-korteju.htmlРакурс
Колишній міністр транспорту та інфраструктури Володимир Омелян розповів про те, як Національна гвардія охороняє маршрут, по якому їздить кортеж президента Володимира Зеленського.
Очевидно, що йдеться про будинок глави держави в селі Іванковичі поблизу столиці. Саме там мешкає й Омелян, який їздить до Києва тією ж дорогою, що президент.
Екс-міністр неодноразово помічав, що, коли Зеленський за містом, а не у квартирі в центрі Києва, то дорогу з Іванковичів охороняють бійці Нацгвардії. Вони розміщені вздовж маршруту президентського кортежу аж до новообухівської траси. У Фейсбук Омелян написав, що аналогічну картинку помітив і сьогодні, приблизно о 10.00 ранку.
Пропустимо той факт, що офіційний робочий день в нас починається о 9.00, а не в 11.00. Що дозволено пенсіонеру — не дозволено президенту, — написав Омелян.
Утім, його обурив не стільки факт гіпотетичного запізнення президента на роботу, скільки те, що він продовжує помилкову та абсурдну практику своїх попередників — виставляє замерзлих солдат на дороги.
Невже ні в кого не вистачає клепки пояснити, що цей «ланцюг» вояків не здатен запобігти жодному теракту. Максимум, що встигне зробити вояк — це сказати «ой!», коли добіжить до місця пригоди. З точки зору безпеки, що менше людей знає про ваш маршрут, тим спокійніше їхати, — вважає Омелян.
У коментарях до цього посту фоловери Омеляна припускають, що силовики охороняють велотрасу Зеленського, якому нещодавно в Естонії подарували двоколісного.