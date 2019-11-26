Зеленський в Естонії отримав у подарунок велосипед. Фото: stopcor.org

https://racurs.ua/ua/n129974-prezydentskyy-troling-zelenskyy-v-estoniyi-otrymav-u-podarunok-velosyped-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський привезе з Естонії електровелосипед, який йому подарувала Керсті Кальюлайд, президент Естонії.

Велосипед був вручений президенту України під час сьогоднішнього офіційного візиту в Таллін. Фото подарунка в Twitter поділився гендиректор державного протоколу Естонії Лаурі Бамбус.

На рамі велосипеда виведено напис: «Президенту України, містеру Володимиру Зеленському». Після надпису розміщено державні прапори України й Естонії.

Такий подарунок не випадковий. Зеленський зіграв у серіалі «Слуга народу», випущеному на широкі екрани напередодні виборів президент, главу держави Василя Голобородька, який пересувався всюди виключно на велосипеді й критикував чиновників за масштабні автомобільні кортежі.

У реальному житті Зеленський, ставши президентом України, не їздить на роботу велосипедом, стверджуючи, що це небезпечно. Його автомобільний кортеж вже не раз викликав обурення пересічних громадян.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський заявив в Естонії, що Україна готова приєднатися до «Ініціативи трьох морів», започаткованої у 2015 році. Це партнерський блок країн від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів, спрямований на взаємодію та поглиблену співпрацю країн Центральної та Східної Європи.