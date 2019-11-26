Зеленський в Естонії: Україна готова долучитися до Тримор’я, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129969-zelenskyy-v-estoniyi-ukrayina-gotova-doluchytysya-do-trymor-ya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва долучитися до Тримор’я («Ініціативи трьох морів») — інтеграційного форуму країн Східної та Центральної Європи.

Про це Зеленський розповів на брифінгу після переговорів у Таллінні з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд.

«Ініціативу трьох морів» започаткували у 2015 році президенти Польщі Анджей Дуда та Хорватії Колінда Грабар-Китарович. Це партнерський блок країн від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів, спрямований на інтеграцію країн Центральної та Східної Європи.

Країнами-членами «Ініціативи трьох морів» є Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія. Усі ці країни, крім Австрії, були колишніми комуністичними, наразі є членами НАТО, причому отримали членство ще до вступу в ЄС.

Перший саміт «Ініціативи трьох морів» відбувся в Дубровнику у 2016 році. На нього запросили й Україну, яка не відповіла на запрошення, тим самим не ставши однією з країн-засновниць. Саміт 25−26 серпня 2016 року закінчився заявою про економічне співробітництво в сфері енергетики, транспорту і електрозв’язку. Президент Польщі Анджей Дуда назвав ініціативу новою концепцією просування єдності Європи та ідеєю кооперації країн між трьома морями: Адріатичним, Балтійським та Чорним.

Другий саміт відбувся в Варшаві 6−7 липня 2017 року, його відвідав президент США Дональд Трамп. Третій саміт відбувся в Бухаресті 17−18 вересня 2018 року, його відвідали президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, міністр закордонних справ Німеччині Гайко Маас та міністр енергетики США Рік Перрі.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що євроінтеграцію Сербії впродовж останніх чотирьох років блокують Польща та країни Балтії через проросійську політику Белграда. Ці країни Євросоюзу стоять на заваді відкриття зовнішньополітичного розділу у переговорах про членство в ЄС й досі не затвердили доповідь Єврокомісії щодо моніторингу законодавчої бази Сербії.