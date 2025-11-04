Україна може провести успішні переговори про вступ до ЄС, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n210094-ukrayina-ta-moldova-mojut-zavershyty-peregovory-pro-vstup-u-2028-roci-ale-potribno-pryskoryty.html

Ракурс

У Єврокомісії вважають досяжними очікування влади України та Молдови про завершення переговорів про вступ до Євросоюзу у 2028 році, якщо для цього докладуть достатньо зусиль.

Про це йдеться у комюніке щодо оприлюднення річних звітів про євроінтеграційний поступ обох країн, повідомляє видання «Європейська правда».

Зазначається, що українська влада вказувала на мету завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.

Єврокомісія готова підтримати цю амбітну мету, але вважає, що задля її досягнення потрібно прискорити темп реформ, особливо у рамках кластера «Основи», зокрема щодо верховенства права, — зазначається у комюніке.

Схоже формулювання використали і щодо Молдови, зазначивши, що Кишинів сподівається завершити переговори на початку 2028 року:

Єврокомісія готова підтримати втілення цієї мети, яка є амбітною, але досяжною — за умови, що Молдова прискорить поточний темп реформ. Важливо зберегти імпульс у реформах, підсилений впевненою підтримкою європейського шляху парламентом за підсумками вересневих виборів.

Сьогодні, 4 листопада, Єврокомісія опублікувала Звіт в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, який містить оцінки прогресу, досягнутого всіма країнами-кандидатами та потенційними кандидатами на вступ до ЄС, зокрема і Україною.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі сьогодні зазначив, що у звіті ЄК звіті відзначається, що Україна продовжує демонструвати «надзвичайну стійкість та відданість своєму європейському шляху» попри ескалацію війни з боку рф.

Водночас у документі висловлюється «помітне занепокоєння» щодо окремих елементів, зокрема, «забезпечення надійної та незалежної антикорупційної бази».

Так, Єврокомісія вважає, що реформа судової системи просувається повільніше, ніж потрібно для наближення до стандартів ЄС, звертає увагу на «негативні тенденції» щодо тиску на антикорупційні органи й громадянське суспільство, та зазначає, що Україна має посилити зусилля у боротьбі з організованими кримінальними структурами.

Джерело: «Європейська правда», Ярослав Железняк