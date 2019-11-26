Зеленский в Эстонии: Украина готова присоединиться к Триморью, фото — Офис президента

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева присоединиться к Триморью («Инициативе трех морей») — интеграционному форуму стран Восточной и Центральной Европы.

Об этом Зеленский рассказал на брифинге после переговоров в Таллинне с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

«Инициативу трех морей» начали в 2015 году президенты Польши Анджей Дуда и Хорватии Колинда Грабарь-Китарович. Это партнерский блок стран от Балтийского до Черного и Адриатического морей, направленный на интеграцию стран Центральной и Восточной Европы.

Странами-членами «Инициативы трех морей» являются Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения. Все эти страны, кроме Австрии, были бывшими коммунистическими, стали членами НАТО еще до вступления в ЕС.

Первый саммит «Инициативы трех морей» состоялся в Дубровнике в 2016 году. На него пригласили и Украину, которая не ответила на приглашение, тем самым не став одной из стран-основательниц. Саммит 25−26 августа 2016 года закончился заявлением об экономическом сотрудничестве в сфере энергетики, транспорта и электросвязи. Президент Польши Дуда назвал инициативу новой концепцией продвижения единства Европы и идеей кооперации стран между тремя морями: Адриатическим, Балтийским и Черным.

Второй саммит состоялся в Варшаве 6−7 июля 2017 года, его посетил президент США Дональд Трамп. Третий саммит состоялся в Бухаресте 17−18 сентября 2018 года, его посетили президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, министр иностранных дел Германии Гайко Маас и министр энергетики США Рик Перри.

Ранее «Ракурс» сообщал, что евроинтеграцию Сербии в течение последних четырех лет блокируют Польша и страны Балтии из-за пророссийской политики Белграда. Эти страны Евросоюза мешают открытию внешнеполитического раздела в переговорах о членстве в ЕС и до сих пор не утвердили доклад Еврокомиссии по мониторингу законодательной базы Сербии.