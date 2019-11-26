Зеленский в Эстонии получил в подарок велосипед. Фото: stopcor.org

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Ракурс

Владимир Зеленский привезет из Эстонии электровелосипед, который ему подарила Керсти Кальюлайд, президент Эстонии.

Велосипед был вручен президенту Украины во время сегодняшнего официального визита в Таллин. Фото подарка в Twitter поделился гендиректор государственного протокола Эстонии Лаури Бамбус.

На раме велосипеда выведена надпись: «Президенту Украины, мистеру Владимиру Зеленскому». После надписи размещены государственные флаги Украины и Эстонии.

Такой подарок не случаен. Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа», выпущенном на широкие экраны накануне выборов президент, главу государства Василия Голобородько, который передвигался везде исключительно на велосипеде и критиковал чиновников за масштабные автомобильные кортежи.

В реальной жизни Зеленский, став президентом Украины, не ездит на работу на велосипеде, утверждая, что это опасно. Его автомобильный кортеж уже не раз вызывал возмущение рядовых граждан.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский заявил в Эстони, что Украина готова присоединиться к «Инициативе трех морей», основанной в 2015 году. Это партнерский блок стран от Балтийского до Черного и Адриатического морей, направленный на взаимодействие и углубленное сотрудничество стран Центральной и Восточной Европы.