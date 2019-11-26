Гончарук відповів Зеленському на закиди про борги бюджетникам, фото — УНН

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Кабінет міністрів допоможе виправити ситуацію з затримкою зарплат бюджетникам, оскільки уряд вважає неприйнятною ситуацію з заборгованістю виплат лікарям і педагогам.

Про це сьогодні заявив керівник Кабміну Олексій Гончарук, повідомила урядова прес-служба. Він вважає, що системні затримки відбуваються внаслідок неефективного розподілу державних субвенцій місцевою владою.

Гончарук пообіцяв у середу, 27 листопада, перерозподілити 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямувати додатково 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, яка призначена на зарплати медиків.

Він повідомив, що Міністерство охорони здоров’я змінює механізм виплати цієї субвенції. Обсяг фінансування залежатиме від кількості наданих медичних послуг людям. Такий механізм, на думку прем'єра, дозволить унеможливити появу боргів медикам.

Міністерство освіти й науки має намір у 2020 році в освітній субвенції враховувати актуальну кількість учнів. В уряді вважають, що раніше зарплату педагогам платили за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної.

Гончарук заявив, що уряд додасть 2,2 млрд грн на освіту, щоб враховувати реалістичну кількість учнів; створює ефективна мережа шкіл, що значно допоможе підвищити зарплати освітянам; готує зміни до формули розподілу освітньої субвенції.

Нагадаємо, що сьогодні вранці президент Володимир Зеленський перед відльотом у країни Балтії доручив уряду у дводенний термін виплатити борги медикам і вчителям.