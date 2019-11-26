Полковника запасу ЗСУ намагалися завербувати під час відвідування ним Криму, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n129972-rosiyski-specslujby-namagalysya-zaverbuvaty-polkovnyka-zsu-sbu.html

Ракурс

Спецслужби країни-агресора намагалися завербувати полковника запасу Збройних сил України.

Спроба вербування відбувалася під час його поїздки до родичів, котрі проживають у тимчасово окупованому Криму, повідомляє прес-центр СБУ.

Там полковник запасу потрапив у поле зору ФСБ РФ. Застосовуючи до нього психологічний тиск, шантаж та погрози щодо родичів, окупанти змусили його надати згоду на конфіденційне співробітництво з російськими спецслужбами.

Він, використовуючи свої військові навички, мав збирати відомості розташовані на Запоріжжі військові частини. Потім ці відомості він мав передавати російським спецслужбам під час подальших відвідувань окупованого Криму.

Повернувшись з Криму чоловік повідомив про цю ситуацію СБУ. У зв’язку з тим, що він відразу проінформував про своє вербування правоохоронців та не здійснив жодних дій на виконання завдань країни-агресора, суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, СБУ викрила засланого до лав ЗСУ агента, якого Росія планувала використати для дискредитації української армії.