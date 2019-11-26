Знижка на газ. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n129966-znyjka-na-gaz-u-razi-pryamogo-postachannya-z-rf-bude-spryamovuvatysya-na-subsydiyi-orjel.html

Ракурс

Знижка на газ, яку можливо отримати у разі прямих поставок газу з Росії, буде спрямована на реалізацію різних соціальних програм, у тому числі й на субсидування громадян.

Кінцевий споживач в Україні отримуватиме газ за ринковою ціною, а знижка «Газпрому» надходитиме через бюджет або інші механізми на допомогу малозабезпеченим громадянам. Таку заяву зробив міністр енергетики і захисту довкілля України Олексій Оржель під час презентації змін у сфері енергетики й екології, запланованих на 2019−2020 роки, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Якщо ми матимемо знижену ціну, а потенційно можливо, що в нас будуть прямі постачання зі знижкою зі сходу, ми намагатимемося забирати цю знижку, видавати у ринок ринкову ціну, а саму знижку використовувати через бюджет чи будь-які інші інструменти для покриття субсидій або інших соціально важливих заходів, — сказав

Однак, Оржель не став озвучувати подробиць цієї схеми і механізмів її реалізації на практиці.

Раніше глава НАК «Нафтогаз України» заявив, що він не виключає можливості прямого постачання газу українським споживачам з боку «Газпрому», починаючи з 1 січня 2020 року. На його думку, для цього достатньо укласти з «Газпромом» відповідний договір і впровадити в Україні європейські норми для ринку газу. При цьому «Газпром» зможе це робити набагато ефективніше за європейських постачальників газу, якщо встановить більш доступну ціну на блакитне паливо.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін пропонує українцям «застрахувати» ціну на газ до кінця опалювального сезону. Фіксована ціна не буде змінюватися, якщо ринкова вартість газу збільшиться, але й не знизиться в разі здешевлення палива на ринку.