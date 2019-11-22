Ціну на газ пропонує «застрахувати» Кабмін: що це означає. Фото: Українська енергетика

https://racurs.ua/ua/n129781-cinu-na-gaz-proponuie-zastrahuvaty-kabmin-scho-ce-znachyt.html

Ракурс

Ціна на газ для українських громадян може бути зафіксована на рівні 7 тис. грн за 1 тис. кубометрів з урахуванням ПДВ, якщо споживачі в індивідуальному порядку побажають укласти договори на постачання газу на період опалювального сезону, заявили в уряді.

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За словами міністра енергетики і захисту довкілля Олексія Оржеля, з 1 січня 2020 року українцям запропонують фіксовану «страхову» ціну на газ, яка діятиме до завершення опалювального сезону. Вона буде нижчою за вартість газу, яка діяла в першому кварталі 2019 року. Для цього потрібно укласти відповідний договір, повідомляє «Ліга Закон».

«Страхова» ціна на газ має свої плюси і мінуси. Якщо буде припинено транзит російського газу через територію України, то вартість блакитного палива зросте, і споживачі, які зафіксували ціну, виграють від цього. Якщо ж Україна підпише транзитний договір, то ціна газу має впасти, і підписанти договорів ризикують залишитися в програші.

Крім того, Оржель додав, що в підземних сховищах України і Європи достатньо газу й істотного збільшення його ціни не передбачається.

Міністр запевнив, що в першому кварталі 2020 року ціна 1 тис. кубометрів газу не перевищить 8550 грн.

Як раніше писав «Ракурс», у «Нафтогазі» запевнили, що Україна повністю забезпечена газом на час опалювального сезону. У сховищах є 19,5 млрд кубометрів блакитного палива.