Цену на газ предлагает «застраховать» Кабмин: что это значит. Фото: Украинская энергетика

https://racurs.ua/n129781-cenu-na-gaz-predlagaet-zastrahovat-kabmin-chto-eto-znachit.html

Ракурс

Цена на газ для украинских граждан может быть зафиксирована на уровне 7 тыс. грн за 1 тыс. кубометров с учетом НДС, если потребители в индивидуальном порядке пожелают заключить договоры на поставку газа на период отопительного сезона, заявили в правительстве.

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По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, с 1 января 2020 года украинцам будет предложена фиксированная «страховая» цена на газ, которая будет действовать вплоть до окончания отопительного сезона. Она будет ниже стоимости газа, которая действовала в первом квартале 2019 года. Для этого нужно заключить соответствующий договор, сообщает «Лига Закон».

У «страховой» цены на газ есть свои плюсы и минусы. Если будет прекращен транзит российского газа через территорию Украины, то стоимость голубого топлива возрастет, и потребители, зафиксировавшие цену, выиграют от этого. Если же Украина подпишет транзитный договор, то цена газа должна упасть, и подписанты договоров останутся в проигрыше.

Кроме того, Оржель добавил, что в подземных хранилищах Украины и Европы достаточно газа и существенного увеличения его цены не предвидится.

Министр заверил, что в первом квартале 2020 года цена 1 тыс. кубометров газа не превысит 8550 грн.

Как ранее писал «Ракурс», в «Нафтогазе» заверили, что Украина полностью обеспечена газом на время отопительного сезона. В хранилищах есть 19,5 млрд кубометров голубого топлива.