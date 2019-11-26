Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n129971-pogoda-v-ukrayini-na-27-lystopada-gidrometcentr-sprognozuvav-mokryy-snig-ta-doschi-karta.html

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Погода в Україні 27 листопада очікується дощова більшості областей, варто очікувати мокрого снігу.

У західних, північних областях та в частині центральних прогнозують хмарність з проясненнями, подекуди вночі дощитиме. Температура повітря вночі від 1° тепла в західних областях, до 5° морозу в східних. У Криму вночі очікується 2−5° тепла. Вдень прогнозують від 0° до 11° вище нуля. Вітер в Україні південно-східний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 27 листопада прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі 1−3° морозу, а вдень від 1−3° тепла.

У Львові завтра очікується хмарність, вночі дощитиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° морозу до 1° тепла за Цельсієм, вдень 6−8° тепла.

В Одесі у середу очікується дощова погода. Вночі температура повітря 1−3° тепла, вдень сонце нагріє повітря до 5−7° тепла.

У Дніпрі завтра дощитиме вночі та вдень. Вночі температура повітря від 2° до 4° нижче нуля, а вдень очікується 2−4° тепла.

У Харкові найближчої доби синоптики обіцяють вдень сніг та мокрий сніг. Вночі температура повітря 3−5° морозу, вдень 0−2° вище нуля.

У Карпатах 27 листопада вночі дощ. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 6−11° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 26 листопада в Україні очікувала хмарна та відносно прохолодна погода. Вдень очікувалося від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях стовпчики термометрів повинні були показати 1−6° тепла.