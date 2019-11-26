У Польщі газовим менеджерам загрожує 10 років в’язниці через невигідні контракти з РФ, фото: pxhere

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Газові контракти з Росією могли нанести збитку компанії EuRoPol GAZ на загальну суму понад 848 млн злотих.

Трьох колишніх членів правління затримано. Про це повідомляє генеральна прокуратура країни.

В повідомленні йдеться про те, що регіональна прокуратура в Лодзі веде підготовче провадження щодо газових угод. Контракти з РФ називають невигідними.

Менеджери входили до складу правління з 20 січня 2010 року до 31 грудня 2010 року. Їх підозрюють у заподіянні значної шкоди EuRoPol GAZ через «зловживання наданими повноваженнями або невиконання обов’язків».

EuRoPol GAZ є власником польської частини транзитного газопроводу «Ямал-Європа». Компанію створили для надання послуг з транспортування природного газу через територію Польщі. Прокуратура стверджує, що своїми діями затримані призвели до матеріального збитку компанії EuRoPol GAZ на загальну суму понад 848 млн злотих.

Раніше НАК «Нафтогаз» заявила, що готова отримати 3 млрд дол. боргу від Росії поставками газу. Згідно рішення Стокгольмського арбітражу, у російського монополіста борг перед українською компанією.