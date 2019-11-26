В Польше газовым менеджерам грозит 10 лет тюрьмы за невыгодные контракты с РФ, фото: pxhere

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Газовые контракты с Россией могли нанести ущерб компании EuRoPol GAZ на общую сумму более 848 млн злотых.

Троих бывших членов правления задержали. Об этом сообщает генеральная прокуратура страны.

В сообщении говорится, что региональная прокуратура в Лодзи ведет подготовительное производство по газовым соглашениям. Контракты с РФ называют невыгодными.

Менеджеры входили в состав правления с 20 января 2010 до 31 декабря 2010 года. Их подозревают в причинении значительного ущерба EuRoPol GAZ за «злоупотребление предоставленными полномочиями или невыполнение обязанностей».

EuRoPol GAZ является собственником польской части транзитного газопровода «Ямал-Европа». Компанию создали для предоставления услуг по транспортировке природного газа через территорию Польши. Прокуратура утверждает, что своими действиями задержанные нанесли материальный ущерб компании EuRoPol GAZ на общую сумму более 848 млн злотых.

Ранее в НАК «Нафтогаз» заявили, что готова получить 3 млрд долл. долга от России поставками газа. Согласно решению Стокгольмского арбитража, у российского монополиста долг перед украинской компанией.