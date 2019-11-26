Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 27 ноября ожидается дождливая в большинстве областей, стоит ожидать мокрый снег.

В западных, северных областях и в части центральных прогнозируют облачность с прояснениями, местами ночью дождь. Температура воздуха ночью от 1° тепла в западных областях до 5° мороза в восточных. В Крыму ночью ожидается 2−5° тепла. Днем прогнозируют от 0° до 11° выше нуля. Ветер в Украине юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 27 ноября прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью 1−3° мороза, а днем 1−3° тепла.

Во Львове завтра ожидается облачность, ночью дождь. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла по Цельсию, днем 6−8° тепла.

В Одессе в среду ожидается дождливая погода. Ночью температура воздуха 1−3° тепла, днем солнце нагреет воздух до 5−7° тепла.

В Днепре завтра дождь ночью и днем. Ночью температура воздуха от 2° до 4° ниже нуля, а днем ожидается 2−4° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики обещают днем снег и мокрый снег. Ночью температура воздуха 3−5° мороза, днем 0−2° выше нуля.

В Карпатах 27 ноября ночью дождь. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 6−11° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 27 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 26 ноября в Украине ожидала облачная и относительно прохладная погода. Днем ожидалось от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях столбики термометров должны были показать 1−6° тепла.