Скидка на газ. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n129966-skidka-na-gaz-pri-pryamyh-postavkah-iz-rf-budet-napravlyatsya-na-subsidii-orjel.html

Ракурс

Скидка на газ, которую можно получить в случае прямых поставок газа из России, будет направлена на реализацию различных социальных программ, в том числе и на субсидирование граждан.

Конечный потребитель в Украине будет получать газ по рыночной цене, а скидка «Газпрома» будет поступать через бюджет или другие механизмы на помощь малообеспеченным гражданам. Такое заявление сделал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время презентации изменений в сфере энергетики и экологии, запланированных на 2019−2020 годы, сообщает «Интерфакс-Украина».

Если мы получим сниженную цену, а потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, мы постараемся забирать эту скидку, выдавать на рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или любые другие инструменты для покрытия субсидий или других социально важных мероприятий, — сказал

Однако, Оржель не стал озвучивать подробности этой схемы и механизмы ее реализации на практике.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что он не исключает возможности прямых поставок газа украинским потребителям со стороны «Газпрома», начиная с 1 января 2020 года. По его мнению, для этого достаточно заключить с «Газпромом» соответствующий договор и внедрить в Украине европейские нормы для рынка газа. При этом «Газпром» сможет это делать гораздо эффективнее европейских поставщиков газа, если установит более доступную цену на голубое топливо.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин предлагает украинцам «застраховать» цену на газ до конца отопительного сезона. Фиксированная цена не будет меняться, если рыночная стоимость газа увеличится, но и не снизится в случае удешевления топлива на рынке.