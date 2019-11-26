Полковника запаса ВСУ пытались завербовать во время посещения им Крыма, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129972-rossiyskie-specslujby-pytalis-zaverbovat-polkovnika-vsu-sbu.html

Ракурс

Спецслужбы страны-агрессора пытались завербовать полковника запаса Вооруженных сил Украины.

Попытка вербовки происходила во время его поездки к родственникам, которые проживают во временно оккупированном Крыму, сообщает пресс-центр СБУ.

Там полковник запаса попал в поле зрения ФСБ РФ. Применяя к нему психологическое давление, шантаж и угрозы относительно родственников, оккупанты заставили его дать согласие на конфиденциальное сотрудничество с российскими спецслужбами.

Он, используя свои военные навыки, должен был собирать сведения о расположенных в Запорожье воинских частях. Затем эти сведения он должен был передавать российским спецслужбам в ходе дальнейших посещений оккупированного Крыма.

Вернувшись из Крыма мужчина сообщил об этой ситуации СБУ. В связи с тем, что он сразу проинформировал о своей вербовке правоохранителей и не осуществил никаких действий во исполнение задач страны-агрессора, суд освободил его от уголовной ответственности.

Напомним, СБУ разоблачила сосланного в ряды ВСУ агента, которого Россия планировала использовать для дискредитации украинской армии.